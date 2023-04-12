В «Фатих Карагюмрюк» назвали фантастической игру Оздоева в матче против «Фенербахче»

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын заявил, что российский полузащитник клуба Магомед Оздоев провел фантастический матч против «Фенербахче».

В матче 28-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (1:2) Оздоев отметился забитым голом.

«Магомед провел действительно хороший матч, команда тоже сыграла хорошо, но, к сожалению, мы проиграли. Мы имели шансы на победу, но допустили две маленькие ошибки, проиграли матч. Что касается Магомеда, то он провел фантастический матч, забил гол. К сожалению, Магомед получил небольшое повреждение в игре, из-за чего был заменен. Но мы счастливы, что он вернулся», — приводит ТАСС слова спортивного директора.

«Фатих Карагюмрюк» идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 34 очка в 26 матчах.