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Агент Гбамена рассказал, может ли футболист продолжить карьеру в России

Алина Савинова
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Бернар Коллиньон, агент полузащитника «Трабзонспора» Жана-Филиппа Гбамена, оценил вероятность возвращение футболиста в Россию.

«После аренды в турецком «Трабзонспоре» у Гбамена еще остается год по контракту с «Эвертоном», но игрок не вернется в английский клуб. Продолжение карьеры в России? Все возможно. Летом посмотрим, будет ли интерес из РПЛ», — приводит Sport24 слова агента.

Гбамен в 2022 году выступал в составе ЦСКА. За московскую команду футболист провел 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-18-agent-gbamena-prodolzheniye-karyery-v-rossii-vse-vozmozhno-letom-posmotrim-budetli-interes-iz-rpl
Футбол
РПЛ
Жан-Филипп Гбамен
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