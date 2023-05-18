Агент Гбамена рассказал, может ли футболист продолжить карьеру в России

Бернар Коллиньон, агент полузащитника «Трабзонспора» Жана-Филиппа Гбамена, оценил вероятность возвращение футболиста в Россию.

«После аренды в турецком «Трабзонспоре» у Гбамена еще остается год по контракту с «Эвертоном», но игрок не вернется в английский клуб. Продолжение карьеры в России? Все возможно. Летом посмотрим, будет ли интерес из РПЛ», — приводит Sport24 слова агента.

Гбамен в 2022 году выступал в составе ЦСКА. За московскую команду футболист провел 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.