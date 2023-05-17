«Фатих Карагюмрюк» Оздоева проиграл «Адане Демирспор» в чемпионате Турции

«Фатих Карагюмрюк» дома проиграл «Адане Демирспор» в матче 34-го тура чемпионата Турции — 2:3.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провел на поле весь матч и отметился желтой карточкой в концовке встречи.

«Антальяспор» на выезде сыграл вничью с «Анкарагюджю» — 1:1.

Защитник гостей Федор Кудряшов появился на поле на 90+2-й минуте. Это первый матч россиянина с января.

«Фатих Карагюмрюк» с 44 очками занимает 9-е место в суперлиге. «Антальяспор» с 37 очками — на 12-й строчке.