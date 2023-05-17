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«Фатих Карагюмрюк» Оздоева проиграл «Адане Демирспор» в чемпионате Турции

Руслан Минаев
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«Фатих Карагюмрюк» дома проиграл «Адане Демирспор» в матче 34-го тура чемпионата Турции — 2:3.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провел на поле весь матч и отметился желтой карточкой в концовке встречи.

Турция. Суперлига. 34-й тур
17 мая, 00:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Фатих Карагюмрюк
2:3
Адана Демирспор

«Антальяспор» на выезде сыграл вничью с «Анкарагюджю» — 1:1.

Защитник гостей Федор Кудряшов появился на поле на 90+2-й минуте. Это первый матч россиянина с января.

Турция. Суперлига. 34-й тур
17 мая, 00:00. Osmanli Stadyumu (Yenikent Asas) (Анкара)
Анкарагюджю
1:1
Антальяспор

«Фатих Карагюмрюк» с 44 очками занимает 9-е место в суперлиге. «Антальяспор» с 37 очками — на 12-й строчке.

Магомед Оздоев
Федор Кудряшов
ФК Антальяспор
ФК Фатих Карагюмрюк
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