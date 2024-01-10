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Сегодня, 05:07

40-летний Куарежма может возобновить карьеру в «Бешикташе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма может вернуться в «Бешикташ».

Как сообщает O Jogo, стамбульский клуб после назначения на пост главного тренера Фернанду Сантуша ведет переговоры с 40-летним португальцем, который с 2022 года без клуба.

В июне 2023 года футболист объявил о завершении карьеры, однако в «Бешикташе» рассчитывают, что Сантуш убедит экс-игрока «Барселоны» и «Интера» вернуться в футбол. Ранее они вместе работали в сборной Португалии и выиграли чемпионат Европы. В ближайшее время они встретятся и проведут переговоры.

Куарежма выступал за «Бешикташ» с 2010 по 2013 год и с 2015 по 2019-й. На его счету 227 матчей, 38 голов и 77 голевых передач.

Рикарду Куарежма
ФК Бешикташ
Фернанду Сантуш
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