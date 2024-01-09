«Бешикташ» разгромил «Ризеспор» в первом матче под руководством Сантуша

«Бешикташ» на выезде разгромил «Ризеспор» в матче 16-го тура чемпионата Турции — 4:0.

У стамбульцев голы забивали Милот Рашица, Семих Кылычсой (дубль) и Дженк Тосун.

Этот матч стал первым для гостей под руководством Фернанду Сантуша. 7 января 69-летний португалец подписал контракт до лета 2025 года.

«Бешикташ» набрал 32 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице суперлиги. «Ризеспор» с 29 очками — на 6-й строчке.