Эриксена поменяют на Паредеса, Озил отправится в Турцию

Выделяем самые интересные трансферы, которые могут произойти в Европе зимой.

Покеттино хочет получить Эриксена

История Кристиана Эриксена — одна из самых странных за последние годы. Сейчас сложно понять: зачем миланцы так настойчиво обхаживали футболиста прошлой зимой и не пожалели на его покупку 20 миллионов евро? Опасались, что летом, когда Эриксен должен был получить статус свободного агента, другие клубы предложат ему более выгодные условия?

И если сначала появлялись мысли, что Антонио Конте дает новичку время на адаптацию и постепенно подводит к составу, потом возникло недоумение: 28-летний Эриксен, которого сватали в «Реал» и «Барселону», играет непозволительно редко для своего статуса. В текущем чемпионате Италии он принял участие в девяти матчах, но лишь четыре из них начал с первых минут.

Неудивительно, что еще в декабре Кристиану предрекали возвращение в АПЛ («Вест Хэм») или в «Аякс», который не потянул высокую зарплату скандинава. Теперь на горизонте появился «ПСЖ» с его финансовыми возможностями и хорошо знающим футболиста Маурисио Покеттино. Парижане якобы могут отдать за Эриксена 26-летнего Леандро Паредеса, который интересен «Интеру», но все может поменяться. Конте вдруг заговорил о том, что для преодоления трудностей нужно иметь характер и он, поработав над тактикой, хочет попробовать датчанина в роли плеймейкера. То есть игроку дадут шанс, но, если и в родной стихии ничего не получится, расставание станет неизбежным.

Озил скоро вернется

32-летний Месут Озил в опале в «Арсенале». Перед началом сезона клуб предлагал ему расторгнуть контракт, но игрок хотел получить всю зарплату за последний год соглашения. А так как «канонирам» предстоит заплатить хавбеку 8 миллионов фунтов стерлингов в качестве бонуса за лояльность, они пошли на принцип и не включили Озила в заявку. Правда, Микель Артета уверяет, что причины решения исключительно игровые.

Получается, полгода футболист блистал только в Twitter, но, похоже, скоро мы снова увидим его на поле уже в форме «Фенербахче». На днях Озил признался, что с детства болеет за эту команду, и заметил: в своей стране «канарейки» — как «Реал» в Испании. Не жалеет комплиментов в адрес стамбульцев и агент хавбека, назвавший Месута фанатом великого клуба.

Осталось разобраться с условиями трансфера, потому что в случае полугодичной аренды «Арсенал» не собирается выплачивать Озилу даже часть оклада. Экономия важна, так как уже сейчас клуб сможет получить в свое распоряжение 27-летнего Юлиана Дракслера. Срок его контракта с «ПСЖ» истекает летом, и покупка немца выгоднее, чем вариант с 24-летним Юлианом Брандтом из дортмундской «Боруссии».

Йович снова в «Айнтрахте»

Покупка Луки Йовича — главная трансферная неудача «Реала». Блестяще игравший в бундеслиге серб оказался не готов к привычному для топ-клубов давлению и запомнился даже не редкими забитыми мячами, а скандальными историями вроде загадочной травмы и нарушения карантина во время нахождения в Сербии. И ведь не скажешь, что Йовичу не доверяли, так как Зинедин Зидан ради 23-летнего форварда даже пытался поменять игровую схему и пробовал его в связке с Каримом Бензема.

Теперь карьеру футболиста попробует перезапустить «Айнтрахт», в котором Лука сделал себе имя. Представители немецкого клуба уже подтвердили, что клубы договорились об аренде на оставшуюся часть сезона, и для «орлов» Йович — почти как Сейду Думбья для ЦСКА. Арендовав серба у «Бенфики», немцы получили право выкупить его за символическую сумму и сразу продали в «Реал» за 60 миллионов евро. Сейчас же «Айнтрахт» оперативно нашел замену перешедшему в «Брюгге» 31-летнему голландцу Басу Досту, да еще и часть зарплаты Йовичу будут перечислять из Мадрида.

Жиру на распутье

Оливье Жиру — образец профессионализма. Даже в роли джокера при незначительном игровом времени он дает результат, однако в «Челси», где есть молодые Тэмми Эбрахам и Тимо Вернер, у 34-летнего француза совсем мало возможностей проявить себя. Даже девять мячей и лигочемпионский покер в ворота «Севильи» не меняют ситуацию кардинально, и, как признался сам Жиру, его недооценивали на протяжении всей карьеры. Сейчас одни источники уверяют, что до лета он никуда не уйдет. Другие говорят о более скромных клубах АПЛ. И если «Вулверхэмптон» после тяжелой травмы Рауля Хименеса предпочел вернуть из аренды в «Фиорентине» 23-летнего Патрика Кутроне, то «Вест Хэм» рассматривает Жиру как идеальную замену проданному в «Аякс» 26-летнему Себастьену Аллеру.

Одноклубнику Миранчука ищут команду

Конфликт лидера «Аталанты» Алехандро Гомеса с Джан Пьеро Гасперини — одна из самых громких историй итальянского сезона. Недавно они снова обменялись претензиями и идти на мировую не готовы. А так как руководство встало на сторону главного тренера, агенты подыскивают выведенному из состава ветерану новый клуб. Если суммировать все слухи, то в числе претендентов на 32-летнего Гомеса фигурируют клубы МЛС, «Рома», «Интер» и «Ювентус». Самая свежая новость — разговоры о желании «Фиорентины» предложить аргентинцу контракт с окладом 4 миллиона евро. Но смогут ли «фиалки» заплатить затребованные «Аталантой» 10 миллионов?