«Зенит» взял форварда «Сочи», игрок ЦСКА перейдет в «Герту», «Рома» готовит трансфер Криштиану

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Зенит» купил Кассьерру

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра стал игроком «Зенита». Колумбиец подписал соглашение с питерцами по схеме «3 + 1». По информации «СЭ», у футболиста будет прописано 20 миллионов евро в контракте в качестве отступных. За «Сочи» форвард выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 22 матчах, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Урунов может перейти в «Торпедо»

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Остон Урунов попал в сферу интересов «Торпедо». До этого «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с «Химками» по поводу аренды футболиста. Главная сложность в переходе хавбека — его высокая зарплата. По некоторым данным, она составляет 600 тысяч евро. Прошлый сезон 21-летний игрок провел в аренде в «Уфе».

«Ростов» ведет Агаларова

По информации «СЭ», «Ростов» интересуется нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым. Клубы уже начали вести переговоры. До этого сообщалось, что на футболиста претендует «Ахмат». Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне РПЛ футболист сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал один ассист.

Гамид Агаларов. Валерий Шахов

Эджуке приостановит контракт с ЦСКА

Как сообщает «Чемпионат», нападающий ЦСКА Чидера Эджуке приостановит контракт с армейским клубом. «Футболист договаривается о переходе в «Герту». Он решил приостановить свой контракт на один сезон», — отмечает источник. Форвард играет за москвичей с 2020 года. В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний футболист провел 30 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Чидера Эджуке. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Рома» претендует на Роналду

По информации экс-полузащитника «Ромы» Анджело Ди Ливио, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в римском клубе. Есть вероятность, что итальянцы объявят о сделке 7 июля. «Из того, что я узнал в последние дни, «Рома» действительно пытается приобрести Роналду. Это неосмотрительность, которая постоянно присутствует в мире футбола. Многие бывшие игроки говорят об этом, многие доверенные лица говорят об этом. Мне довелось поговорить с близким другом, который работает на телевидении и который узнал о переговорах с Криштиану от очень важного менеджера клуба во время ужина, прошедшего несколько дней назад», — цитирует Ди Ливио Corriere dello Sport.