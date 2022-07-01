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ЦСКА нацелился на топ-опорника из клуба Кокорина. Но он может быть замешан в изнасиловании

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрик Пульгар.
Фото Global Look Press
Эрик Пульгар.
Фото Global Look Press
Эрик Пульгар.
Фото Global Look Press
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28-летний чилиец Эрик Пульгар может оказаться в России.

Нужно усиление

После поражения от «Зенита» главный тренер ЦСКА Владимир Федотов едва ли не кричал на пресс-конференции о том, как сильно его команде требуется усиление: «Когда приедут сборники, нас будет 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить».

Дыр в составе и правда много. Одна из них — опорная зона. За последние месяцы ЦСКА потерял сразу четырех футболистов, способных сыграть в центре полузащиты: Жана-Филиппа Гбамена, Эмиля Бохинена, Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова. Да, из аренды вернулся Кристиян Бистрович и даже вышел в основе на матч с «Зенитом», но футболист сам недавно признался хорватским СМИ, что хотел бы играть ближе к родине. Вряд ли Федотов видит в нем основного опорника.

А вот 28-летний полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар похож на потенциального игрока стартового состава ЦСКА. Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян, армейцы могут приобрести чилийца за 3 миллиона евро — его контракт с «фиалками» истекает через год, и сам клуб уже не первое трансферное окно пытается продать Пульгара. «Если трансфер состоится, у чилийца есть все шансы реанимировать свою карьеру и стать одним из лидеров армейцев», — отметил Арустамян.

Эрик Пульгар. Фото Global Look Press
Эрик Пульгар.
Фото Global Look Press

Пас и стандарты

Почему вообще Пульгар должен что-то реанимировать? Дело в том, что карьера чилийца в последнее время заглохла. Он с 2015 года играл в Италии, в «Болонье», а в 2019-м отправился на повышение в «Фиорентину». И там и там Пульгар постоянно выходил на поле, но в прошлом сезоне потерял место в основе «фиалок»: повлияли травма лодыжки и аренда Лукаса Торрейры у «Арсенала». Зимой чилиец уехал на полгода в «Галатасарай», где играл часто, хотя и не всегда в основе. Но тут нужна оговорка: нынешний «Галатасарай» — это середняк чемпионата Турции. То есть даже там Пульгар не всегда проходил в состав.

Но это единственный провальный сезон в карьере Эрика. Вообще у него 37 матчей за сборную Чили, и в Италии его ценили всегда. На родине Пульгар нередко играл на позиции центрального защитника, но в «Болонье» его преимущественно использовали в опорной зоне. Ярчайший год — 2019-й. Весной, еще в «Болонье» у Синиши Михайловича, Пульгар забил шесть мячей с пенальти и штрафных, а летом отправился в «Фиорентину» к Винченцо Монтелле, который передвинул футболиста чуть выше. Чилиец с равным успехом может закрыть позиции «шестерки» и «восьмерки», но в большей степени он все-таки разрушитель.

У потенциального новичка ЦСКА приличный пас, в том числе длинный, а это важно при наличии в команде Антона Заболотного. Высокий, хорошо читает игру, но не всегда идеально выбирает позицию. Отсюда много нарушений и карточек: в среднем каждые три-четыре матча хватает предупреждение. В «Болонье» был штатным исполнителем стандартных положений, а в сезоне-2017/18 даже забил «Фиорентине» прямым ударом с углового. У ЦСКА весь прошлый сезон не было конкретного исполнителя стандартов: к примеру, в ноябрьской встрече с «Зенитом» армейцы получили право на семь угловых и все семь исполняли разные люди.

Эрик Пульгар. Фото Global Look Press
Эрик Пульгар.
Фото Global Look Press

Следствие на родине

Потенциально Пульгар способен усилить ЦСКА. Transfermarkt оценивает чилийца в 6,5 миллиона евро, так что если армейцам удастся купить его за 3 миллиона, то это можно будет считать удачной сделкой. Правда, на днях вылезла непредвиденная проблема, из-за которой трансфер может сорваться.

Как сообщает издание La Hora, Пульгар может быть замешан в деле о групповом изнасиловании, которое якобы было совершено 25 июня. 24-летняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что той ночью несколько мужчин отвезли ее в дом, находящийся в пригороде Сантьяго и принадлежащий Пульгару, где над ней надругались. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не оказала никакого сопротивления.

Неизвестно, кто конкретно участвовал в изнасиловании. Пока в чилийских СМИ мелькала лишь фамилия Пульгара, в доме которого и произошел инцидент. При этом сам футболист все отрицает: он уже выпустил заявление, в котором утверждает, что не причастен ни к каким преступлениям. Сообщается, что в доме Пульгара ведется видеонаблюдение, и он готов предоставить все записи.

Следствие уже началось, и теоретически это может отпугнуть ЦСКА. С другой стороны, есть пример Квинси Промеса, который в 2021 году, находясь под следствием, подписал контракт со «Спартаком» и спокойно играет за него уже полтора года.

Пульгар — сильный футболист, хоть и на спаде. Учитывая текущую ситуацию с ограниченным выбором новичков-легионеров, ЦСКА имеет смысл рискнуть. Тем более если чилиец, как он утверждает, не виновен в преступлении.

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