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Дзюбу и Оздоева зовет «Галатасарай», ЦСКА ведет Мендеса, Черышева не будет в «Динамо»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Оздоев и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Денис Черышев.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦСКА сделал предложение по Мендесу

Как сообщает ADN, ЦСКА сделал официальное предложение чилийской «Эспаньоле» по полузащитнику Виктору Мендесу. По информации источника, переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время. Отмечается, что за игроком также следят «Фламенго» и «Лечче». Transfermarkt оценивает чилийца в 2,3 миллиона евро. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до декабря 2024 года.

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«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения об аренде Алберто

Как сообщает пресс-служба «Зенита», нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в аренде в «Коринтиансе». «Сине-бело-голубые желают Юри Алберто удачи и успехов на футбольном поле», — говорится в заявлении клуба.

В обратном направлении отправятся вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан. Договоры вступят в силу в июле. Перед этим футболистам необходимо пройти медосмотр в «Зените».

«Динамо» не интересуется Черышевым

По информации «СЭ», «Динамо» не ведет переговоров о переходе полузащитника Дениса Черышева. Ранее сообщалось, что бело-голубые заинтересованы в Черышеве и намерены предложить ему контракт. Хавбек выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро, но сейчас он находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне ла лиги Черышев принял участие в 17 матчах и отдал одну голевую передачу.

Денис Черышев. Фото Global Look Press
Денис Черышев.
Фото Global Look Press

За Дзюбой и Оздоевым следят в Турции

Агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал «СЭ» об интересе «Галатасарая» к двум экс-игрокам «Зенита». «Оздоев и Дзюба отдыхали в Турции. Они входят в списки интересов «Галатасарая». Но это не означает, что они точно туда перейдут. Удивлен, что на Дзюбу и Оздоева нет ни одного предложения из российских клубов», — сказал Гаргаев.

Футболисты покинули питерский клуб по окончании этого сезона. Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в шесть миллионов евро, а 29-летнего хавбека — в 2,5 миллиона евро.

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«Салернитана» выкупила Бохинена

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен стал игроком «Салернитаны». Как сообщает пресс-служба москвичей, итальянцы воспользовались опцией автоматического выкупа хавбека, которая была прописана в арендном договоре. «Желаем Эмилю успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении армейцев.

Норвежец выступал за «Салернитану» с начала этого года. В прошедшем сезоне серии А 23-летний футболист сыграл 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

Артем Дзюба
Денис Черышев
Магомед Оздоев
Эмиль Бохинен
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Коринтианс
ФК Салернитана
ФК ЦСКА (Москва)
Юри Алберто
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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