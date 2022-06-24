«Зенит» берет Кассьерру — Питер работает по-баварски. Ему-то хорошо, а чемпионату?

Обозреватель «СЭ» — об уже почти достигнутом соглашении «Зенита» с колумбийским форвардом «Сочи», вторым снайпером чемпионата РПЛ-2021/22.

«Зенит» действует методами «Баварии». Это ведь так легко и приятно — будучи многолетним чемпионом и с отрывом самым богатым клубом страны, скупать все лучшее, что в ней есть. Другое дело, что если речь идет о легионерах, то при нынешних обстоятельствах не так просто убедить игрока, что во временно изолированной от международного футбола России ему будет лучше, чем за рубежом. И если в отношении Матео Кассьерры «Зениту» это удастся, то его менеджмент заслужит за это респект.

Но подобные приобретения, конечно, нельзя назвать селекцией. Кассьерру, второго снайпера минувшего чемпионата России, 25-летнего форварда идеальной антропометрии в самом расцвете сил, не нужно было искать, высматривать, анализировать, сможет ли он играть в нашем чемпионате. Все это он уже доказал. А вот отдать должное «Сочи» за эту находку, которую причем осуществили по очень умеренной цене — 1,2 миллиона евро, — безусловно, надо.

Надеюсь, кстати, что «Зенит» выплатит «Сочи» больше легендарных 50 тысяч рублей, как за Сутормина. Вот по степени рыночности цены за Кассьерру мы и поймем, насколько близки теперь два клуба, один из которых еще год назад называли фармом другого.

Матео Кассьерра. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После окончания первой части чемпионата мы говорили о Кассьерре с Владимиром Федотовым. Тогдашний главный тренер «Сочи» рассказал о том, как его в конце августа приобрели, и посетовал, что это не произошло раньше:

— У нас есть спортивный директор Андрей Орлов, все звонки и предложения идут через него. Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе. Первое впечатление оказалось правильным, на нем и остановились. После него все варианты уже казались второстепенными. Плюсом оказалось и то, что в европейский трансферный период Матео никто не забрал и аппетиты португальцев поубавились. А мы оказались настойчивыми.

Конечно, его хотелось бы видеть в команде раньше, но мы же понимаем, что все эти трансферные дела очень сложны. Работа по нему велась до последнего, и слава богу, что нам удалось этот трансфер провернуть. В Португалии, где он играл за «Белененсеш», уже шел чемпионат, и Матео был в хорошей форме. Плюс он попал в свою среду — и климатическую, и языковую: испаноговорящих у нас в команде много. Но в еврокубках его, конечно, не хватило — Нобоа, Жоаозиньо, Родриго...

Родриго, кстати, сыграл определенную роль в переходе Кассьерры в «Сочи». Они одновременно играли в Португалии и были знакомы. Защитник рассказывал форварду, что его ждет на юге России. В том числе и в бытовом плане, что колумбийцу было важно, поскольку у него семья с грудным ребенком. Клуб все оперативно организовал, и они приехали в Сочи вместе. Климатически, конечно, в Санкт-Петербурге Кассьерре и его семье после курорта придется сложнее, но как-то не похоже, чтобы этот фактор мешал тем же Клаудиньо, Дугласу Сантосу и другим.

Сегодня «Зенит» — во многом португалоязычная среда, очень близкая к испаноязычной. К тому же Кассьерра два года играл за «Белененсеш» и наверняка сам говорит по-португальски. Очевидно, что в одиночестве в Санкт-Петербурге он не останется. Еще один плюс.

Матео Кассьерра. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Качества колумбийца даже заставили Федотова достаточно сильно перестроить под него игру всей команды. Все-таки играть в одинаковый футбол при Антоне Заболотном и Кассьерре — никому не нужный догматизм, и тренер, для которого нет раз и навсегда применяемой модели игры, это прекрасно понимал.

— Есть, например, нюансы при выходе из обороны, пришлось искать другие решения, — объяснял Федотов. — Если Антон снимал весь верх и при нем мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля. Но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному. Понимание игры Кассьерры нам в этом сильно помогло. Он хорош и в игре внизу, и в своевременных открываниях. Оставалось на тренировках шлифовать те или иные ситуации, чтобы полноценно использовать его лучшие качества.

Новый футбол «Зенита» после того, как там стали преобладать бразильцы и снизилась роль Дзюбы, — тоже низовой и комбинационный, и все то, что Федотов говорил о Кассьерре применительно к «Сочи», вполне актуально и для «Зенита». Поэтому колумбийцу в новом клубе не придется перестраиваться на какой-то принципиально другой футбол.

Федотов и его штаб быстро убедились, что Кассьерра — убежденный режимщик, а в веселом Сочи это важный фактор для успешной игры. Многих в команде поразило, когда на заключительный командный ужин в 2021 году, после 3:0 у «Спартака», он пришел с женой и ребенком и пил только минеральную воду. И это не было показухой. Экс-главный тренер «Сочи» был настолько впечатлен форвардом, что поставил Кассьерру на первое место в опросе «СЭ» на лучшего футболиста России 2021 года, больше не включив в топ-5 из «Сочи» никого.

— Мы его знаем, с ним работаем, — объяснил Федотов. — Я рассматривал все его качества, в том числе человеческие. А если говорить об игровых — не только голы, которые говорят сами за себя, но и действия в обороне. Человек играет на команду!

В начале весны в результативных действиях колумбийца наступил некоторый затык, но с середины апреля его вновь прорвало, и итоговые 14 + 4 в 22 матчах, причем ни одного из голов — с пенальти, — показатель серьезный. Да, от лучшего снайпера Гамида Агаларова Кассьерра отстал на пять мячей, но, во-первых, форвард «Уфы» забил шесть голов с 11-метровых, а во-вторых, провел на семь игр больше.

Матео Кассьерра и Илья Лантратов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как всегда, запоминается последнее, а в случае с Кассьеррой это — хет-трик и заработанный пенальти в серебряном матче последнего тура с «Динамо». Когда форвард выдает лучший перформанс в главной игре сезона — это о многом говорит и многих привлекает. Константин Бесков, достижение которого Сандро Шварцу не удалось повторить во многом именно из-за Кассьерры, любил повторять, что уровень футболиста определяется именно по таким матчам, а не по голам аутсайдерам.

Не сомневаюсь, что и в «Зените», прежде чем сделать предложение колумбийцу, этот фактор очень даже учли. Ведь забивал Матео также и самому «Зениту», и декабрьскому еще «Краснодару», и два — ЦСКА... То есть семь мячей топ-клубам, хотя провел против них далеко не все матчи.

Нужен ли Кассьерра «Зениту»? Это по Зелимхану Бакаеву в аналогичном контексте есть немало вопросов, а вот колумбиец уж точно пригодится. В первую очередь — из-за ухода Артема Дзюбы, а также подвешенной ситуации с Юри Алберто, который, видимо, не вернется. Входить в сезон, даже лишенный еврокубков, с одним нападающим обоймы Сергеевым — нереальная история для топ-клуба. Думается, что даже покупка Кассьерры не закрывает полностью вопрос — в Питере наверняка задумаются о третьем форварде.

Для «Зенита» Матео — вариант, по сути, беспроигрышный, если не вмешаются какие-то форс-мажорные обстоятельства вроде травм. Его агент подтвердил, что Кассьерра близок к соглашению с «Зенитом» по схеме «3 + 1». Новый главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин сказал журналистам, что в расположении команды колумбийца нет и «все идет к уходу». Если ничего не сорвется, то чемпион РПЛ надолго получит адаптированного уже к России футболиста высокого уровня. А страна и регион, откуда он родом, минимизируют опасность его отъезда из-за разрешения о приостановке контрактов со стороны ФИФА.

В общем, Кассьерра — солидная покупка. А конкурентов «Зенита», возможно надеявшихся, что уход Дзюбы и Юри Алберто образует в команде серьезную брешь и залатать ее не смогут, эта новость должна расстроить. Впрочем, каких конкурентов? Все идет к тому, что разыгрываться в РПЛ в ближайшие годы будет только второе место.