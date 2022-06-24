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«Зенит» берет Кассьерру — Питер работает по-баварски. Ему-то хорошо, а чемпионату?

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матео Кассьерра и Илья Лантратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — об уже почти достигнутом соглашении «Зенита» с колумбийским форвардом «Сочи», вторым снайпером чемпионата РПЛ-2021/22.

«Зенит» действует методами «Баварии». Это ведь так легко и приятно — будучи многолетним чемпионом и с отрывом самым богатым клубом страны, скупать все лучшее, что в ней есть. Другое дело, что если речь идет о легионерах, то при нынешних обстоятельствах не так просто убедить игрока, что во временно изолированной от международного футбола России ему будет лучше, чем за рубежом. И если в отношении Матео Кассьерры «Зениту» это удастся, то его менеджмент заслужит за это респект.

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Но подобные приобретения, конечно, нельзя назвать селекцией. Кассьерру, второго снайпера минувшего чемпионата России, 25-летнего форварда идеальной антропометрии в самом расцвете сил, не нужно было искать, высматривать, анализировать, сможет ли он играть в нашем чемпионате. Все это он уже доказал. А вот отдать должное «Сочи» за эту находку, которую причем осуществили по очень умеренной цене — 1,2 миллиона евро, — безусловно, надо.

Надеюсь, кстати, что «Зенит» выплатит «Сочи» больше легендарных 50 тысяч рублей, как за Сутормина. Вот по степени рыночности цены за Кассьерру мы и поймем, насколько близки теперь два клуба, один из которых еще год назад называли фармом другого.

Матео Кассьерра. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Матео Кассьерра.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

После окончания первой части чемпионата мы говорили о Кассьерре с Владимиром Федотовым. Тогдашний главный тренер «Сочи» рассказал о том, как его в конце августа приобрели, и посетовал, что это не произошло раньше:

— У нас есть спортивный директор Андрей Орлов, все звонки и предложения идут через него. Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе. Первое впечатление оказалось правильным, на нем и остановились. После него все варианты уже казались второстепенными. Плюсом оказалось и то, что в европейский трансферный период Матео никто не забрал и аппетиты португальцев поубавились. А мы оказались настойчивыми.

Конечно, его хотелось бы видеть в команде раньше, но мы же понимаем, что все эти трансферные дела очень сложны. Работа по нему велась до последнего, и слава богу, что нам удалось этот трансфер провернуть. В Португалии, где он играл за «Белененсеш», уже шел чемпионат, и Матео был в хорошей форме. Плюс он попал в свою среду — и климатическую, и языковую: испаноговорящих у нас в команде много. Но в еврокубках его, конечно, не хватило — Нобоа, Жоаозиньо, Родриго...

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Родриго, кстати, сыграл определенную роль в переходе Кассьерры в «Сочи». Они одновременно играли в Португалии и были знакомы. Защитник рассказывал форварду, что его ждет на юге России. В том числе и в бытовом плане, что колумбийцу было важно, поскольку у него семья с грудным ребенком. Клуб все оперативно организовал, и они приехали в Сочи вместе. Климатически, конечно, в Санкт-Петербурге Кассьерре и его семье после курорта придется сложнее, но как-то не похоже, чтобы этот фактор мешал тем же Клаудиньо, Дугласу Сантосу и другим.

Сегодня «Зенит» — во многом португалоязычная среда, очень близкая к испаноязычной. К тому же Кассьерра два года играл за «Белененсеш» и наверняка сам говорит по-португальски. Очевидно, что в одиночестве в Санкт-Петербурге он не останется. Еще один плюс.

Матео Кассьерра. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Матео Кассьерра.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Качества колумбийца даже заставили Федотова достаточно сильно перестроить под него игру всей команды. Все-таки играть в одинаковый футбол при Антоне Заболотном и Кассьерре — никому не нужный догматизм, и тренер, для которого нет раз и навсегда применяемой модели игры, это прекрасно понимал.

— Есть, например, нюансы при выходе из обороны, пришлось искать другие решения, — объяснял Федотов. — Если Антон снимал весь верх и при нем мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля. Но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному. Понимание игры Кассьерры нам в этом сильно помогло. Он хорош и в игре внизу, и в своевременных открываниях. Оставалось на тренировках шлифовать те или иные ситуации, чтобы полноценно использовать его лучшие качества.

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Новый футбол «Зенита» после того, как там стали преобладать бразильцы и снизилась роль Дзюбы, — тоже низовой и комбинационный, и все то, что Федотов говорил о Кассьерре применительно к «Сочи», вполне актуально и для «Зенита». Поэтому колумбийцу в новом клубе не придется перестраиваться на какой-то принципиально другой футбол.

Федотов и его штаб быстро убедились, что Кассьерра — убежденный режимщик, а в веселом Сочи это важный фактор для успешной игры. Многих в команде поразило, когда на заключительный командный ужин в 2021 году, после 3:0 у «Спартака», он пришел с женой и ребенком и пил только минеральную воду. И это не было показухой. Экс-главный тренер «Сочи» был настолько впечатлен форвардом, что поставил Кассьерру на первое место в опросе «СЭ» на лучшего футболиста России 2021 года, больше не включив в топ-5 из «Сочи» никого.

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— Мы его знаем, с ним работаем, — объяснил Федотов. — Я рассматривал все его качества, в том числе человеческие. А если говорить об игровых — не только голы, которые говорят сами за себя, но и действия в обороне. Человек играет на команду!

В начале весны в результативных действиях колумбийца наступил некоторый затык, но с середины апреля его вновь прорвало, и итоговые 14 + 4 в 22 матчах, причем ни одного из голов — с пенальти, — показатель серьезный. Да, от лучшего снайпера Гамида Агаларова Кассьерра отстал на пять мячей, но, во-первых, форвард «Уфы» забил шесть голов с 11-метровых, а во-вторых, провел на семь игр больше.

Матео Кассьерра и Илья Лантратов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Матео Кассьерра и Илья Лантратов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как всегда, запоминается последнее, а в случае с Кассьеррой это — хет-трик и заработанный пенальти в серебряном матче последнего тура с «Динамо». Когда форвард выдает лучший перформанс в главной игре сезона — это о многом говорит и многих привлекает. Константин Бесков, достижение которого Сандро Шварцу не удалось повторить во многом именно из-за Кассьерры, любил повторять, что уровень футболиста определяется именно по таким матчам, а не по голам аутсайдерам.

Не сомневаюсь, что и в «Зените», прежде чем сделать предложение колумбийцу, этот фактор очень даже учли. Ведь забивал Матео также и самому «Зениту», и декабрьскому еще «Краснодару», и два — ЦСКА... То есть семь мячей топ-клубам, хотя провел против них далеко не все матчи.

Нужен ли Кассьерра «Зениту»? Это по Зелимхану Бакаеву в аналогичном контексте есть немало вопросов, а вот колумбиец уж точно пригодится. В первую очередь — из-за ухода Артема Дзюбы, а также подвешенной ситуации с Юри Алберто, который, видимо, не вернется. Входить в сезон, даже лишенный еврокубков, с одним нападающим обоймы Сергеевым — нереальная история для топ-клуба. Думается, что даже покупка Кассьерры не закрывает полностью вопрос — в Питере наверняка задумаются о третьем форварде.

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Для «Зенита» Матео — вариант, по сути, беспроигрышный, если не вмешаются какие-то форс-мажорные обстоятельства вроде травм. Его агент подтвердил, что Кассьерра близок к соглашению с «Зенитом» по схеме «3 + 1». Новый главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин сказал журналистам, что в расположении команды колумбийца нет и «все идет к уходу». Если ничего не сорвется, то чемпион РПЛ надолго получит адаптированного уже к России футболиста высокого уровня. А страна и регион, откуда он родом, минимизируют опасность его отъезда из-за разрешения о приостановке контрактов со стороны ФИФА.

В общем, Кассьерра — солидная покупка. А конкурентов «Зенита», возможно надеявшихся, что уход Дзюбы и Юри Алберто образует в команде серьезную брешь и залатать ее не смогут, эта новость должна расстроить. Впрочем, каких конкурентов? Все идет к тому, что разыгрываться в РПЛ в ближайшие годы будет только второе место.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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