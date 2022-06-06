Крыховяк — снова в «Краснодаре», «МЮ» зовет Эриксена, «Реал» нацелился на одноклубника Головина

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Крыховяк вернется в «Краснодар»

По информации «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар». Прошедший сезон польский хавбек заканчивал в греческом АЕКе, так как весной футболист воспользовался правилом ФИФА, по которому в одностороннем порядке приостановил соглашение с «Краснодаром».

Контракт поляка с «быками» действует до 2024 года. До этого в России 32-летний игрок выступал за «Локомотив».

Миладинович — в «Сочи»

Защитник Иван Миладинович уходит из «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба клуба. После окончания арендного договора футболист возвращается в «Сочи». Transfermarkt оценивает серба в 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 14 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Реал» — фаворит в борьбе за Тчуамени

По информации Goal, полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени в ближайшее время может оказаться в «Реале». Мадридцы — главные претенденты на 22-летнего француза. Также за футболистом следит «ПСЖ» — парижане тоже заинтересованы в покупке игрока и уже обратились в «Монако» по поводу приобретения игрока.

Для самого хавбека приоритетным вариантом для продолжения карьеры является «Реал». В прошедшем сезоне Тчуамени провел в лиге 1 35 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

«МЮ» может подписать Эриксена

По информации Mirror, полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может перейти в «Манчестер Юнайтед». В трансфере заинтересован лично главный тренер Эрик Тен Хаг, который знаком с Эриксеном по работе в «Аяксе». За футболистом также следят «Тоттенхэм» и «Арсенал». 30-летний датчанин выступает за «Брентфорд» с января 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

«Милан» ведет Нкунку

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку попал в сферу интересов «Милана». На хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», Бавария" и «Реал». Контракт 24-летнего игрока действует до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В прошедшем сезоне бундеслиги француз принял участие в 34 матчах, забил 20 мячей и отдал 13 голевых передач.