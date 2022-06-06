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Бакаева в Петербурге ждет ад. Переход из «Спартака» в «Зенит» — мощнейшее испытание

Бакаев близок к переходу в «Зенит»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вряд ли активные фанаты сине-бело-голубых тепло встретят потенциального новичка.

Зелимхан Бакаев все ближе к «Зениту». В понедельник «РБ Спорт» даже назвал длительность контракта полузащитника — три года с опцией продления на сезон.

На Неву Бакаев отправится свободным агентом — срок соглашения со «Спартаком» истек по окончании сезона, и клуб, как признался сам игрок, не предложил новый контракт. То есть формально хавбек не переходит напрямую из «Спартака» в «Зенит», да и не сделал бы этого никогда — слишком тяжелые взаимоотношения у руководителей клубов. Но какая разница?

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Артем Дзюба в 2015 году тоже оказался в невском клубе на правах свободного агента, но это ни на что не повлияло — его все равно в Петербурге воспринимали как воспитанника врага, да еще и с сомнительной репутацией. Во что это вылилось, вы и сами знаете: последние полтора года «вираж» открыто освистывал и оскорблял Дзюбу.

Но тут стоит отметить: так было не всегда. Да, перед дебютом Дзюбы за «Зенит» летом 2015 года отдельные болельщики собирались прийти на трибуну в футболках с оскорблениями форварда-новичка, а кто-то его даже освистывал. И поначалу «вираж» «Петровского» даже был неполон: многие фанаты далеко не приветствовали переход Дзюбы. Однако тогда это не переросло во что-то масштабное. Напротив, лидеры «виража» выбрали сдержанную тональность, так что война активных болельщиков «Зенита» с Дзюбой до осени 2020-го оставалось холодной.

Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Зелимхан Бакаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

После публикации интимного видео с форвардом все разрушилось. Но стереотипно думать о том, что только тот скандал повлиял на резкое ухудшение отношений «виража» с Дзюбой. «Ландскрона» тогда опубликовала красноречивое сообщение, в котором припомнила Артему многие вещи: как он, играя за «Арсенал», хотел заплатить за свое участие в матче против «Зенита»; как он раскритиковал бывшего заместителя спортивного директора клуба Вячеслава Малафеева; как он отказался от публичной поддержки Александра Кокорина; как он назвал проплаченной акцию в Сан-Марино; как он праздновал чемпионство в раздевалке с Азмуном. То есть, конечно, к Дзюбе изначально было настороженное отношение, но при этом неприязнь «виража» копилась годами, и активная трибуна этим заявлением подчеркивала, что долго терпела.

К чему эти рассуждения о Дзюбе в тексте про Бакаева? Просто параллель очевидна. Едва ли у «виража» сейчас отношение к Зелимхану лучше, чем к Дзюбе в июне 2015 года. Оба о «Зените» никогда не говорили дурно, оба с малых лет были в «Спартаке», у обоих непростой характер. Может быть, к Бакаеву отношение чуть лучше из-за того самого видео, которое гуляет сейчас по соцсетям, — на нем воспитанники академии «Спартака», включая Зелимхана, в шутку поют известную песню болельщиков сине-бело-голубых со словами «Зенит» — моя судьба!".

Что это значит? Получается, что базово в южном секторе «Газпром Арены» к Бакаеву будут относиться прохладно. И, вполне возможно, отдельные фанаты на какое-то время перестанут ходить на стадион или вообще откажутся от продления абонемента. Но освистывать Зелимхана никто с первых матчей не будет. Основную роль здесь сыграет отношение Бакаева к фанатам, к партнерам и самому клубу. Голы и голевые передачи тоже будут иметь значение, но второстепенное. Показательно, что Дзюба забил за «Зенит» больше сотни мячей, но уважение «виража» так и не завоевал.

Зелимхан — воспитанный футболист, но слегка заносчивый. Его недавние выпады в сторону Паоло Ваноли и Виктора Мозеса вызывают тревогу — о подобных вещах писала и «Ландскрона», когда говорила о Дзюбе. Но понятно, что там был свой контекст, да и Бакаева явно нервировали затянутые переговоры со «Спартаком» о новом контракте. В любом случае Зелимхану стоит быть вдвойне аккуратнее, если он все же окажется в «Зените», — за его словами и действиями будут наблюдать пристально.

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Вообще из «Спартака» в «Зенит» переходить страшно. По Дзюбе и так понятно, а еще на «вираже» до сих пор каждый матч вспоминают оскорбительную кричалку про Владимира Быстрова, которого в ней зовут «иудой» и «свиньей». Так себе память.

Зато у Бакаева исключительный вызов, который должен его особо мотивировать. Сергей Семак точно будет рад.

Ну а про болельщиков «Спартака» можно даже не расписывать. Вряд ли они простят Зелимхану переход в «Зенит», если трансфер все же состоится. Свист в Тушине ему обеспечен.

Александр Кокорин
Артем Дзюба
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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