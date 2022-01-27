Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Фейеноорд» взял в аренду Хендрикса

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс стал игроком «Фейеноорда». Голландский клуб взял игрока в аренду с правом выкупа. Соглашение рассчитано до июня 2023 года. В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в восьми встречах РПЛ и не отметился результативными действиями. Также на счету Хендрикса одна игра за национальную сборную Нидерландов.

Стоцкий — в «Нижнем Новгороде»

Полузащитник Дмитрий Стоцкий подписал контракт с «Нижним Новгородом». По данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до июня 2022 года. Текущий сезон хавбек начинал в составе «Краснодара», с которым накануне расторг соглашение. В нынешней кампании 32-летний футболист провел в РПЛ шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Кучаев — в «Рубине»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Перед уходом из ЦСКА футболист продлил контракт с армейцами до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает Кучаева в четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел в РПЛ 13 матчей и не отметился результативными действиями.

«Краснодар» хочет подписать игрока «Фиорентины»

По информации Sportitalia, защитник «Фиорентины» Игор Жулио попал в сферу интересов «Краснодара». Южане уже сделали официальное предложение по поводу трансфера бразильца. Итальянцы не приняли оффер «быков», посчитав, что не смогут найти замену 23-летнему игроку. Контракт футболиста действует до июня 2024 года. В этом сезоне Игор принял участие в 15 матчах серии А и не отметился результативными действиями.

Гимараеш уйдет из «Лиона»

По информации Фабрицио Романо, полузащитник «Лиона» Бруну Гимараеш станет игроком «Ньюкасла». Некоторое время назад 24-летний игрок встречался со своими агентами и дал согласие на переход. По данным источника, сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Сторонам осталось уладить некоторые детали. Однако официальный Twitter «ткачей» сообщает, что клуб пока не принял предложение англичан. В текущем сезоне хабвек сыграл в лиге 1 20 матчей и отдал три голевые передачи.