Мариньо может оказаться в ЦСКА, Фомин интересен «Кристал Пэласу», «МанСити» берет игрока сборной Аргентины

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

ЦСКА следит за Мариньо

Как сообщает Goal, полузащитник «Сантоса» Мариньо может перейти в ЦСКА. Также 31-летним игроком интересуется «Фламенго». «Рыбы» предпочитают продать бразильца в зарубежный клуб. На данный момент стороны не ведут продвинутых переговоров. В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Бразилии 27 матчей, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Фомин может переехать в АПЛ

По информации «Чемпионата», полузащитник «Динамо» Даниил Фомин входит в трансферный шорт-лист «Кристал Пэласа». Англичане рассмотрят вариант с трансфером россиянина в случае, если им не удастся взять хабвека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Однако агент 24-летнего футболиста Александр Маньяков заявил, что на данный момент переговоры не ведутся. Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро. В нынешнем сезоне Фомин сыграл в РПЛ 17 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Васс перейдет в «Атлетико»

По информации Фабрицио Романо, защитник «Валенсии» Даниэль Васс в ближайшее время станет игроком «Атлетико». В среду между сторонами состоялся очередной этап переговоров. Контракт будет рассчитан до лета 2023 года. Ожидается, что сумма трансфера составит 2,7 миллиона евро. В этом сезоне 32-летний датчанин принял участие в 19 матчах ла лиги, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Манчестер Сити» возьмёт форварда «Ривер Плейта»

Как сообщает Фабрицио Романо, нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес в ближайшее подпишет контракт с «Манчестер Сити». Соглашение будет заключено до 2027 года. Однако остаток этого сезона 21-летний игрок проведет в аренде в аргентинской команде. Сумма сделки составит 18,5 миллионов евро с учетом бонусов и налогов. На счету футболиста пять матчей за национальную сборную Аргентины.