Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» представил Рябчука

Защитник Олег Рябчук официально стал игроком «Спартака». Московский клуб сообщил о подписании трехлетнего контракта с 25-летним защитником сборной Молдавии, который выступал за «Олимпиакос».

По данным «СЭ», за трансфер Рябчука «Спартак» заплатит 6 миллионов евро. Его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

Рябчук — воспитанник «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

«Спартак» может перехватить игрока у «Краснодара»

Бразильский защитник «Браги» Виотор Тормена, переговоры с которым ведет «Краснодар», также интересен «Спартаку». Об этом сообщает Metaratings.

Ранее агент 27-летнего футболиста Рафаэль Норманд подтвердил «РБ Спорт» факт переговоров о переходе его клиента в клуб из Краснодара.

От «Спартака» в переговоры с игроком включилась агент Марина Мутавджич, получившая авторизацию от красно-белых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

Оздоев перешел в ПАОК

ПАОК объявил о трансфере полузащитника Магомеда Оздоева из турецкого «Фатих Карагюмрюк». 30-летний игрок подписал с греческим клубом контракт на два года.

Сообщалось, что за трансфер Оздоева ПАОК заплатит 1 миллион евро.

Контракт полузащитника с турецким «Фатих Карагюмрюк» истекал летом 2024 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Оздоева в 2,2 миллиона евро.

«Зенит» предлагает 5 миллионов евро за Азмуна

«Зенит» заинтересован в возвращении нападающего Сердара Азмуна, который выступает за «Байер».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что питерцы сделали предложение немецкому клубу по трансферу 28-летнего иранца. По информации Sport24, речь идет о 5 миллионах евро.

По оценке Тransfermarkt, стоимость иранца составляет 12 миллионов евро.

Напомним, Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. За это время иранец забил 62 гола в 104 матчах за питерский клуб.

«ПСЖ» объявил о переходе Рамуша

Гонсалу Рамуш официально представлен в качестве игрока «ПСЖ». Парижский клуб арендовал игрока у «Бенфики» до конца сезона с правом выкупа.

Фабрицио Романо ранее сообщал, что сумма выкупа 22-летнего форварда составит 65 миллионов евро. Выплата еще в 15 миллионов будет включена в сделку в виде бонусов.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» решил оформить трансфер таким образом, чтобы обойти правила финансового фейр-плей.

Неймар хочет вернуться в «Барселону»

«ПСЖ» может этим летом расстаться с Неймаром. По данным L'Equipe, бразилец сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи о желании покинуть команду этим летом.

Отмечается, что Неймар намерен вернуться в «Барселону». Такое решение игрок принял, посоветовавшись со своей семьей и агентом.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. По оценке Тransfermarkt, стоимость бразильца составляет 60 миллионов евро.

Ранее издание Diario Sport сообщало, что «Барселоне» предлагали арендовать Неймара, но Хави отказался от этой идеи, так как не видит игрока в своем проекте. Плюс сделке может помешать сумма компенсации и высокая зарплата бразильца.

«Тоттенхэм» отказался продавать Кейна в «Баварию»

Переговоры между «Тоттенхэмом» и «Баварией» по трансферу 30-летнего нападающего Харри Кейна, судя по всему, зашли в тупик. По данным Sky Sports, лондонский клуб ответил отказом на финальное предложение мюнхенцев.

Ранее сообщалось, что речь шла о компенсации в 100 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. «Бавария» ждала ответа от «Тоттенхэма» до конца прошлой недели, получив отказ.

Отмечается, что руководство английского клуба рассчитывало выручить за Кейна на 25 миллионов фунтов больше, чем предложила «Бавария».

Контракт англичанина с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.