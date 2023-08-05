Агент защитника «Браги» Тормены подтвердил, что ведет переговоры с «Краснодаром»
Рафаэль Норманд, представитель защитника «Браги» Витора Тормены, поделился мнением о ходе переговоров с «Краснодаром».
«Краснодар» действительно заинтересован в Тормене. Мы ведем переговоры, посмотрим, что будет в ближайшее время», — приводит слова агента «РБ Спорт».
27-летний Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел за команду 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: РБ Спорт
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|
5
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|
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|
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|0
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|
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|0
|0
|2
|3-5
|0
|
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|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
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|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
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Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
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|1
|0
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