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«Краснодар» представил защитника из Уругвая, Коваленко останется в «Зените», «ПСЖ» подписал Рамуша

«Краснодар» подписал уругвайского защитника Оласу, Коваленко останется в «Зените»
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Лукас Оласа.
Фото ФК «Краснодар»
Александр Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ансу Фати (справа).
Фото AFP
Янн Зоммер.
Фото AFP
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Краснодар» подписал Оласу

«Краснодар» объявил о трансфере левого защитника сборной Уругвая Лукаса Оласы. 29-летний футболист ранее выступал за испанский «Вальядолид».

Контракт с Оласой рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Уругваец будет выступать за «Краснодар» под 15-м номером.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Также «Краснодар» готовит трансфер еще одного защитника — 27-летнего бразильца Витора Тормены из «Браги». Агент игрока Рафаэль Норманд подтвердил «РБ Спорт», что клубы ведут переговоры о переходе его клиента.

Александр Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Коваленко останется в «Зените»

Полузащитник Александр Коваленко, который этим летом перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов», пока не попадает в состав питерцев, что спровоцировало слухи о его возможном уходе.

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Крылья Советов» могут вернуть 19-летнего игрока: «Возможная аренда Коваленко должна быть в ближайшее время осуществлена», — сказал Гурцкая.

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Сам футболист после матча «Зенита» с «Динамо» (2:3) на вопрос о возвращении в самарский клуб отреагировал критично.

«Что вы слушаете этого клоуна?» — приводит слова Коваленко «Спорт день за днем».

В «Зените» также не подтвердили информацию об уходе полузащитника: «Очередные слухи», — заявил председатель правления клуба Александр Медведев.

Ансу Фати (справа).
Фото AFP

«Барселона» может продать Фати в «ПСЖ»

Ансу Фати может покинуть «Барселону», сообщает AS. «ПСЖ» намерен подписать 20-летнего вингера этим летом. В его переходе лично заинтересован тренер парижан Луис Энрике, который доверял игроку в период работы в сборной Испании и видит его в своей команде на ведущих ролях.

Отмечается, что «Барселона» готова отпустить молодого игрока, так как он не попадает в основной состав при Хави. Сам тренер не будет препятствовать его уходу.

Также продажа Ансу поможет «Барсе» осуществить несколько сделок. AS отмечает, что каталонцы при таком раскладе смогут подписать хавбека Бернарду Силву из «Манчестер Сити», а также защитника Хуана Фойта из «Вильярреала».

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«ПСЖ» согласовал трансфер Рамуша

«ПСЖ» достиг договоренности с «Бенфикой» о трансфере португальского нападающего Гонсалу Рамуша.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что устное согласие между клубами есть и осталось лишь оформить переход документально.

Речь идет об аренде 22-летнего форварда с обязательным правом выкупа в 2024 году за 65 миллионов евро. Выплата в еще 15 миллионов будет включена в сделку в виде бонусов.

«ПСЖ» намерен оформить трансфер таким образом, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

Янн Зоммер.
Фото AFP

Зоммер уходит из «Баварии» в «Интер»

Голкипер Янн Зоммер близок к уходу из «Баварии». Инсайлер Фабрицио Романо сообщает, что 34-летний швейцарский вратарь в воскресенье прибыл в Милан для перехода в «Интер».

В понедельник Зоммер пройдет медосмотр перед трансфером в миланский клуб, который заплатит за него 6 миллионов евро.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщало, что Зоммера не устраивает статус второго вратаря команды. Хотя голкипер подписал контракт с мюнхенцами зимой — его взяли пригласили в первую очередь из-за травмы Мануэля Нойера. Немец восстановился от повреждения и готовится к новому сезону в статусе первого номера, с чем не был согласен Зоммер.

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Ансу Фати
Янн Зоммер
Футбол
Александр Коваленко
Гонсалу Рамуш
Лукас Оласа
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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