«ПСЖ» арендовал форварда «Бенфики» Рамуша
Нападающий Гонсалу Рамуш перешел из «Бенфики» в «ПСЖ» на правах аренды, сообщает пресс-служба парижан.
Футболист будет играть за клуб из Франции до лета 2024 года, после этого французы смогут выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро.
В минувшем сезоне 22-летний португалец забил 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 матчах за лиссабонцев во всех турнирах.
Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Монако
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|0-0
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7
|Лион
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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|0
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|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0
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|0-0
|0
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11
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
|0-0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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