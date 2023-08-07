«ПСЖ» арендовал форварда «Бенфики» Рамуша

Нападающий Гонсалу Рамуш перешел из «Бенфики» в «ПСЖ» на правах аренды, сообщает пресс-служба парижан.

Футболист будет играть за клуб из Франции до лета 2024 года, после этого французы смогут выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний португалец забил 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 матчах за лиссабонцев во всех турнирах.

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