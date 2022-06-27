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«Арсенал» покупает Жезуса за 45 миллионов. Клуб делает все для возвращения в Лигу чемпионов

Гоша Чернов
Корреспондент
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Габриэл Жезус (в синей форме).
Фото Reuters
Габриэл Жезус (на первом плане).
Фото Reuters
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Форвард «Манчестер Сити» в ближайшие дни переедет в столицу Англии.

Бомбардирский кризис

В минувшем чемпионате «Арсенал» в шестой раз подряд финишировал за пределами топ-4 и снова не попал в Лигу чемпионов. Последний матч в главном еврокубке лондонская команда провела еще при Арсене Венгере в начале 2017 года: тогда «Арсенал» уступил «Баварии» в 1/8 финала по сумме двух встреч с позорным счетом 2:10.

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Даже в том страшном сезоне-2016/17 у «Арсенала» был полноценный бомбардир: Алексис Санчес забил 30 мячей во всех турнирах. Затем за «канониров» прилично забивали Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, но оба сдали и не так давно покинули «Арсенал». Сезон-2021/22 оказался катастрофическим с точки зрения индивидуальной статистики центрфорвардов: никто из них не забил больше пяти мячей в чемпионате (лучший — Эдди Нкетиа). А лучшим снайпером во всех турнирах стал вингер Букайо Сака — на его счету лишь 12 голов.

Неудивительно, что основной трансферной задачей «Арсенала» были поиски форварда. После ухода Обамеянга в «Барселону» и Ляказетта в «Лион» лондонцы остались с единственным центральным нападающим Нкетией, к которому у болельщиков неоднозначное отношение. В июне 23-летний англичанин продлил контракт до 2027 года и получил 14-й номер, под которым играл великий Тьерри Анри, но у него данные не топ-форварда. Да и не может команда уровня «Арсенала» входить в сезон только с Нкетией.

Опытный нападающий

Конечно, в клубе давно понимали проблему. Зимой «Арсенал» намеревался купить у «Фиорентины» Душана Влаховича, но проиграл борьбу за него «Ювентусу». А еще весной близкие к клубу инсайдеры обозначили новую цель: форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. И, как уже сообщили многие авторитетные источники, сделка закрыта: «Арсенал» заплатит за бразильца 45 миллионов фунтов (примерно 53 миллиона евро), контракт будет подписан на пять лет. Удобно, что после Ляказетта остался бесхозным номер 9 — именно под ним Жезус играл в «Сити».

По слухам, на бразильца претендовали и «Челси» с «Тоттенхэмом», но «Арсенал» с самого начала был настырнее. Ключевую роль сыграло и руководство: Жезус работал с Микелем Артетой с 2016 по 2019 год, когда испанец ассистировал Пепу Гвардиоле в «Манчестер Сити», а технический директор «Арсенала» Эду в тот же период работал в сборной Бразилии.

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Для «Арсенала» это выгодная сделка: Жезусу 25 лет, он уже пять с половиной сезонов играет в АПЛ, прекрасно знает Артету и его философию, в прошлом сезоне забил 13 мячей (то есть больше любого футболиста «Арсенала»). Жезус и опытен, и в возрасте расцвета, и предельно мотивирован: в «Сити» бразилец получал не так много игрового времени, но при этом он хочет полететь на чемпионат мира-2022 в качестве основного форварда сборной Бразилии. Четыре года назад в России Жезус выходил в стартовом составе своей национальной команды во всех пяти матчах, но ни разу не забил. Сейчас у бразильцев вообще нет основного центрального нападающего, так что у Габриэла есть все шансы занять пустующее место и реабилитироваться за ЧМ-2018.

Универсал без четкой позиции

Но у трансфера Жезуса есть и минусы. Да, номинально он центральный нападающий, который при Гвардиоле стал часто играть на фланге. И для самого футболиста переход в «Арсенал» вроде бы выглядит логично: он вернется на привычную позицию и будет постоянно в основе, а в «Сити» с приходом Эрлинга Холанна и Хулиана Альвареса бразилец осел бы в запасе.

Габриэл Жезус (на первом плане). Фото Reuters
Габриэл Жезус (на первом плане).
Фото Reuters

Но за пять с половиной лет в «МС» роль Жезуса трансформировалась. И, что очень важно, бразилец никогда не говорил, что предпочитает играть на острие. Более того, год назад в интервью ESPN Жезус отметил: «Думаю, с моими качествами я был бы полезнее на фланге, а не в центре. Я в большей степени вингер, а не центрфорвард». Аналогичную мысль по ходу прошлого сезона озвучивал и Гвардиола.

На бровках у «Арсенала» хватает людей: слева могут сыграть Габриэл Мартинелли и Эмил Смит-Роу, справа — Сака, новичок Маркиньос, до сих пор не ушедший никуда Николя Пепе, а еще вероятен трансфер Рафиньи из «Лидса». Места для Жезуса просто нет, а вот в центре у «Арсенала» — дыра.

Лондонцы хотят вернуть величие

Артета точно все понимает. Он знает, что Жезус — не самый результативный, хоть и стабильный форвард (от 13 до 23 голов за последние пять сезонов). Знает, что он предпочитает атаковать с фланга и в любом случае будет смещаться к боковой линии. Знает, что новичок стоит 45 миллионов фунтов, а за такие деньги резервистов не покупают. Но он знает и то, что бразилец эффективен в прессинге, трудолюбив и вообще охотно играет на команду. Жезус изначально и давно был основной целью «Арсенала», поэтому сомнений нет: Артета осознает, как использовать нападающего наиболее эффективно.

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При этом Жезус — лишь часть масштабного проекта по возврату «Арсенала» в Лигу чемпионов. Лондонцы уже приобрели у «Порту» атакующего хавбека Фабиу Виейру (35 миллионов евро), американского голкипера Мэтта Тернера (6,4 миллиона евро для «Нью-Ингленд» и вингера Маркиньоса из «Сан-Паулу» (3,5 миллиона). Однако трансферная кампания не завершена: на радарах у «Арсенала» фланговый форвард «Лидса» Рафинья, полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс и центральный защитник «Аякса» Лисандро Мартинес.

Похоже «Арсенал» намерен вернуть утраченное величие, но одновременно на Артету значительно усиливается давление. Если к зиме с укрепленным составом испанец не будет давать результат, то наверняка будет уволен.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

11%

1.84
Алексис Санчес
Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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15
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 - : -
6.08 14:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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