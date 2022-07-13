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Стерлинг за 45 миллионов фунтов — первый топ-трансфер «Челси» после эры Абрамовича

Гоша Чернов
Корреспондент
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Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press
Рахим Стерлинг в сборной Англии.
Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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Новый владелец лондонского клуба Тодд Боэли усиливает команду 27-летним форвардом сборной Англии.

Долгое ожидание усиления

19 лет назад Роман Абрамович приобрел «Челси», и с тех пор мы все время ассоциировали синих с российским бизнесменом. Но его эпоха завершена: в сезон-2022/23 лондонцы входят с новым боссом, американским бизнесменом Тоддом Боэли.

Процесс передачи дел еще не окончен, руководство осваивается на новом месте и пока не спешит с покупками. Это беспокоит болельщиков «Челси»: каждый из клубов «Большой шестерки» совершил как минимум один заметный трансфер на вход, но не синие. При этом лондонцы уже потеряли Лукаку, Рюдигера и Кристенсена, а также вернули «Атлетико» после аренды Сауля.

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Боэли пока не делал громких заявлений по поводу возвращения «Челси» на вершину АПЛ, но от него ждут чего-то масштабного. The Telegraph в июне писал, что Боэли пообещал Томасу Тухелю шесть новичков, среди которых есть известные футболисты: Маттейс де Лигт, Жюль Кунде, Усман Дембеле, Рахим Стерлинг и Ришарлисон (бразильца, правда, уже перехватил «Тоттенхэм»).

Универсал в атаке

Дыр в составе «Челси» достаточно. После ухода Рюдигера и Кристенсена осиротел центр обороны, а в нападении синим требовалась замена Лукаку. Бельгиец хоть и превратился в запасного весной, но оставался полноценной боевой единицей. При этом его уход в «Интер» был ожидаем, ведь Лукаку открыто заявлял о желании вернуться в миланский клуб, так что «Челси» давно начал поиски нападающего.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Стерлинг — не прямая альтернатива Лукаку. Очевидно, что это совсем непохожие футболисты, хотя и оба считаются форвардами. Англичанин — легче, быстрее, техничнее, предпочитает атаковать с фланга. Лукаку — классический нападающий штрафной площадки, типаж которого в последние годы был не так востребован. И Тухель прекрасно научился справляться без приунывшего бельгийца.

Конкретная позиция Стерлинга в схемах «Челси» довольно любопытна. За семь лет в «Манчестер Сити» он сменил множество мест в атаке, но чаще всего выходил слева — его смещения под удар с правой ноги были привычным явлением. Но Стерлинг неоднократно появлялся на правом крыле атаке, а также (чуть реже) в центре. В «Ливерпуле» при Брендане Роджерсе Рахим несколько раз играл роль чистого центрфорварда в схеме 3-4-2-1 (базовой для «Челси» Тухеля). Интересно, будет ли немецкий тренер использовать англичанина на этой подзабытой для него позиции?

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Скорее всего, да, но в исключительных случаях. Хаверц раскрылся в амплуа «девятки» и точно останется первым выбором на этой позиции в следующем сезоне. Неоспоримо и место Маунта в основе, а вот третье действующее лицо атакующей группы не определено: Пулишич и Хадсон-Одои не прогрессируют, Зиеш собрался в «Милан», а Вернер более органичен на острие. Стерлинг легко закроет любую позицию впереди, но номинально он должен играть в оттяжке в паре с Маунтом.

Новый бомбардир

Покупка Стерлинга выглядит достаточно дорогой для футболиста, чей контракт истекает через год: инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Челси» заплатит за нападающего 45 миллионов фунтов (плюс 10 миллионов в качестве бонусов), а сам он подпишет длительный контракт по схеме «5 + 1». Возможно, здесь играет роль негласная наценка на английских топ-футболистов — в последнее время клубы АПЛ постоянно переплачивают за них, хотя лимита на легионеров, как у нас, там нет.

Рахим Стерлинг в сборной Англии. Фото Global Look Press
Рахим Стерлинг в сборной Англии.
Фото Global Look Press

Однако Стерлинг сейчас в расцвете сил — англичанину всего 27 лет, а для футболиста его амплуа это идеальный возраст. Он должен добавить качества атаке «Сити». Рахим стабилен: в каждом из пяти последних чемпионатов Англии он забивал больше, чем лучший бомбардир «Челси». Понятно, что «горожане» в принципе результативны, но эта статистика все равно впечатляет. Стабильного снайпера у «Челси» не было с сезона-2016/17, когда Диего Коста отличился 20 раз в АПЛ. Едва ли Стерлинг выбьет два десятка голов, но результативность «Челси» наверняка увеличится.

Забытые обиды

Для самого Рахима переход тоже несет в себе сплошные плюсы. В прошлом сезоне его игровое время в «Сити» сократилось на 600 минут, а летом к чемпионам Англии пришли два нападающих — Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес. В такой ситуации сложно рассчитывать на то, что тебя будут использовать чаще. К тому же у Стерлинга в 2023 году истекал контракт. В «Челси» Рахим должен перезагрузить карьеру.

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Еще одна любопытная деталь трансфера — история взаимоотношений нападающего с болельщиками «Челси». В декабре 2018 года Стерлинг подвергся расистским оскорблениям на «Стэмфорд Бридж». В результате расследования одному фанату навсегда запретили посещать стадион, а еще пятерым — на срок от одного до двух лет. Стерлинг вроде бы был удовлетворен решением, но предложил лишать клубы очков за проявление расизма.

Теперь Рахим — в «Челси». Это означает, что никаких обид на болельщиков лондонской команды нет, а сам футболист возвращается в город детства (Стерлинг — воспитанник КПР). Он станет первым новичком синих при новом владельце. Но наверняка хочет войти в историю клуба иначе — через забитые мячи и трофеи.

Рахим Стерлинг
Ромелу Лукаку
Усман Дембеле
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Роман Абрамович
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