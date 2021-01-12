Халк готовится к возвращению в «Зенит» на пляже?

Бразилец сидит без клуба, но находится в топовой форме: носит жену на руках и играет в пейнтбол с семьей.

В январе у Халка закончился контракт с «Шанхай СИПГ». Бразилец провел в Китае четыре с половиной года. Теперь он отдыхает на родине и начинает готовить себя для новой команды.

Халк отдыхает с семьей. В его Instagram куча снимков с детьми и женой. Бразилец выглядит все таким же массивным, но при этом сухим. Поэтому не стесняется выставлять фото в плавках.

Супруга (та самая племянница бывшей жены Халка) тоже в праймовой форме. Она регулярно тренируется вместе с мужем (или просто делает совместные фото у тренажеров).

Видео, на котором Халк кружит жену на руках, набрало уже под миллион просмотров в Instagram.

Неделю назад бразилец запостил нарезку своей тренировки. Халк занимается прямо на песке, делает упражнения на выносливость и жиросжигание.

Халк разгружает свой тренировочный отпуск пейнтболом. Пару дней назад он зарубился с близкими и друзьями. Собралось больше 20 человек.

Пока нападающий отдыхает, но он уже говорил португальским СМИ, что новые предложения ему поступают каждый день. Интерес к 34-летнему бразильцу приписывают «Зениту», «Порту», «Фенербахче», «Галатасараю», «Бешикташу» и «Трабзонспору», «Аль-Хилалю» и «Палмейрасу».