Гарай отказывает бывшему клубу, «Ганновер» не хочет возвращать Бийола в ЦСКА, погоня за Упамекано

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Бийол больше не сыграет за ЦСКА?

Полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, выступающий за немецкий клуб на правах аренды, может не вернуться в московский «ЦСКА», об этом сообщает SportBuzzer. Источник цитирует слова спортивного директора немецкого клуба Герхарда Цубера, который выразил полную поддержку футболисту: «Мы сделаем по нему предложение, а потом увидим, что произойдет. Нам очень нужен этот игрок». Издание отмечает, что «Ганновер» готов заплатить за полузащитника 400 тысяч евро.

За немецкий клуб Бийол провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.

Гарай хочет играть только в Европе

Аргентинский защитник Эсекьель Гарай, находящийся в статусе свободного агента, отклонил предложение «Ньюэллс Олд Бойз», в котором начинал свою профессиональную карьеру. По информации TycSports, футболист выразил благодарность за проявленный интерес, однако заявил, что намерен продолжать карьеру лишь в европейском клубе. В настоящий момент бывший игрок «Зенита» оценивает предложения, поступающие из Португалии и Испании.

Защитник находится в статусе свободного агента с лета 2020 года. Ранее к игроку проявлял интерес ряд европейских клубов, среди которых назывались «Ливерпуль», «Шальке», «Интер» и «Рома».

Кому достанется Упамекано?

Будущее полузащитника «Лейпцига» Дайо Упамекано остается под вопросом. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, серьезный интерес к игроку проявляет «Бавария». Для клуба из Мюнхена трансфер игрока является приоритетным на летнее трансферное окно. Для достижения этой цели баварцы готовы выплатить отступные, прописанные в контракте футболиста.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро. Кроме того, в гонку за игрока готовы вмешаться «Ливерпуль» и «ПСЖ», однако интерес последних уже не такой сильный.

Филипп Нагорный