«Реал» готовится подписать Холанна, Хонда покинул новый клуб спустя неделю

Трансферные новости и слухи прошедшего дня в нашем обзоре.

«Реал» подпишет Холанна вместо Мбаппе?

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно готовится подписать нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна. Несмотря на высокую трансферную стоимость (110 миллионов евро, по данным Transfermarkt - прим. «СЭ»), именно этот форвард, а не Килиан Мбаппе из «ПСЖ», является приоритетной целью для боссов из Мадрида. В клубе понимают, что подписать двух игроков сразу из-за экономической ситуации не представляется возможным. В связи с этим выбор был сделан в пользу более доступного игрока. Кроме того, французы не готовы так легко расставаться со своим нападающим, предлагая ему новый контракт, который будет сложно повторить. Ситуация с «Боруссией» для «Королевского клуба» видится проще. Во-первых, дортмундцы испытывают экономические проблемы, что может облегчить переговоры, а, во-вторых, невзрачная игра команды в этом сезоне может изменить условие клуба, при котором Холанн беспрепятственно покинет клуб лишь летом 2022 года.

Хонда в поисках нового клуба

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда покинул португальский «Портимоненсе» в статусе свободного агента спустя всего неделю после подписания контракта. Как сообщает A Bola, накануне президент клуба Родини Сампайо сообщил игроку, что тот не сможет выступать за команду из-за нарушения регистрационных сроков, установленных лигой. Японский футболист принял решение найти новый вариант трудоустройства до конца февраля из-за своего желания сыграть на Олимпиаде в Токио летом этого года. В настоящий момент игрок восстанавливается от травмы, полученной в игре еще за «Ботафого».

Итальянские гранды следят за ситуацией вокруг Зиеша

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш в летнее трансферное окно может перебраться в Италию, если его положение в команде не улучшится, сообщает calciomercatoweb.it. После назначения Томаса Тухеля полузащитник получает недостаточно игрового времени, из-за чего следующий месяц может стать решающим как для игрока, так и для «Челси». Отмечается, что за ситуацией пристально следят «Ювентус» и «Милан», готовые подписать игрока.

Зиеш перешел в «Челси» летом прошлого года. В составе «аристократов» полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и сделал 4 голевые передачи. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

Филипп Нагорный