«Дженоа» не отпускает Шомуродова и не может договориться с ЦСКА по Гайчу

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Дженоа» не отдаст Элдора

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов здорово зарекомендовал себя в Италии, даже пошли разговоры об интересе со стороны «Ювентуса». Однако президент генуэзского клуба Энрико Прециози рассказал, что не планирует отпускать узбекского нападающего.

«Я не планирую его отпускать. Он игрок «Дженоа», прибыл к нам совсем недавно. К тому же «Ювентус» его никогда не просил. Не думаю, что сейчас время говорить о трансфере, учитывая наше текущее положение в таблице», — цитирует Прециози Football Italia.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. В текущем сезоне на его счету два гола и две передачи в 12 матчах.

ЦСКА и «Дженоа» не могут договориться по Гайчу

Тем временем «Дженоа» продолжает переговоры с ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча. Правда, как сообщает Tuttomercatoweb, в процессе диалога возникли разногласия. Касаются они двух ключевых параметров — срока и суммы компенсации. Что касается периода аренды, то здесь есть два варианта — 6 и 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что Гайч согласился перейти в «Дженоа». На представителей аргентинца также выходили немецкий «Унион», итальянские «Парма» и «Болонья», бельгийский «Генк».

Гайч выступает за ЦСКА с прошлого лета, сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. В чемпионате России 21-летний форвард не забил ни одного мяча в 13 матчах.

ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Касымпашу»

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Кристияна Бистровича. Игрок молодежной сборной Хорватии проведет вторую часть сезона-2020/21 в «Касымпаше». Турецкий клуб взял хавбека в аренду с возможностью выкупа.

Бистрович играет за ЦСКА с января 2018 года. На его счету 88 матчей и шесть голов во всех турнирах. В 2018 году игрок взял с армейцами Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне на счету Бистровича 20 матчей и три гола.

??? Кристиян Бистрович перешёл на правахаренды в турецкий клуб Касымпаша https://t.co/jts3kgzuEu pic.twitter.com/WQLrRYWmv1 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 22, 2021

«Севилья» сделала предложение по Гомесу

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес близок к переходу в «Севилью». Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, испанский клуб ведет переговоры по покупке 32-летнего аргентинца за 5-6 миллионов евро.

Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не играет с 16 декабря, когда он вышел на замену в матче 12-го тура серии А с «Ювентусом» (1:1).

Papu Gomez is getting closer to Sevilla! Official bid around € 5/6m to Atalanta, talks on to reach an agreement. Gomez is ready to accept Sevilla as his next destination. Monchi wants him strongly. ??? #Sevilla #transfers https://t.co/iRF70avDw0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021

«Милан» арендовал игрока «Челси»

Защитник «Челси» Фикайо Томори перешел в «Милан» на правах аренды. Контракт 23-летнего игрока с красно-черными действует до конца текущего сезона.

«Удачи в Италии», — написала в Twitter пресс-служба «синих». Ранее сообщалось, что по окончании сезона итальянцы могут выкупить футболиста «Челси» за 25 миллионов евро.