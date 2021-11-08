«Головин нестабилен и слишком часто травмируется». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Реймса» (0:0).

У «Монако» засуха

L'Equipe не стал посвящать игре «Монако» отдельный материал, ограничившись парой абзацев в обзоре всех дневных игр тура. Авторитетное издание констатировало, что монегаски завершили неудачную неделю безголевой ничьей. Отдельным игрокам не посвящено ни слова, если не считать данных Opta о том, что капитан красно-белых Бен-Йеддер впервые за две сотни матчей в лиге 1 два тура подряд не наносит ударов в створ ворот.

https://twitter.com/OptaJean/status/1457371036278722561?s=20

Maxifoot, который наиболее детально разбирает матчи лиги 1, игрой в Реймсе тоже не вдохновился. Ни оперативных развернутых оценок, ни обзора встречи не найти, а невыразительная ничья удостоилась лишь попадания в дайджест событий дня со следующим комментарием: «Монако» по-прежнему молчит. Обыгранный «Брестом» (0:2) в прошлые выходные и затем сдержанный ПСВ (0:0) в четверг, «Монако» завершил еще один матч без забитого гола против «Реймса» в воскресенье. Логичная ничья, поскольку во время этой встречи защита явно преобладала над атакой".

Monaco Tribune в посвященном игре материале констатирует, что пауза на матчи сборных может помочь находящемуся на спаде «Монако». Перестав выставлять оценки игрокам красно-белых, портал теперь выделяет одного героя, и в этот раз им назван Тшуамени. Про Головина в обзоре ничего не сказано.

«Несмотря на владение мячом (58,1%), товарищи по команде Виссама Бен-Йеддера хранили молчание. Всего с тремя ударами в створ монегаски не испугали Райковича, даже несмотря на то, что Тшуамени и Фолланд почти завершили эту серию из трех игр без забитых мячей. Десятые в турнирной таблице (18 очков), монегаски смогут воспользоваться международным перерывом, чтобы зарядиться энергией, прежде чем вернуться в лигу 1 матчем с «Лиллем», — отмечает издание.

Разочарование

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops вывел в число лучших защитников обычно жестко критикуемых Бадиашиля и Якобса. Провалов же два. Во-первых, уже упоминавшийся и не угрожавший воротам Бен-Йеддер, и во-вторых, вся линия атаки, где разочаровал и российский легионер.

«Несмотря на двух созидателей на поле с начала встречи с Диопом и Головиным, «Монако» так и не удалось восстановить атакующую эффективность», — констатировал портал.

«Были Диоп и Головин, так что можно было надеяться на игру, но все это было неадекватно и примитивно», — поддержал данное мнение The Brain.

«Потому что Диоп и Головин многого не стоят. Они символизируют нашу ситуацию», — продолжил критическую линию ASM1973.

«Да, Головин нестабилен и слишком часто травмируется. Однако эта нестабильность, потому что он никогда не находится на одной и той же позиции. С каждым изменением Ковач веселится, заставляя его передвигаться. Это невыносимо. Головин слева или в центре — один из лучших игроков лиги 1. И единственный, кто создает небольшую наступательную анимацию в этом плохом сезоне», — попробовал глубже разобрать проблему Vadorasm.

«Желсон, Головин — они слишком нестабильны, но мы знаем это уже три года. Фолланд — его начало сезона катастрофично», — раскритиковал почти всю линию атаки nandogoal.

«Ты критикуешь Головина, Бен-Йеддера, Боаду, Бадиашиля. С кем ты хочешь, чтобы мы были вместе? С Джемерсоном и Ласина Траоре?» — ответил другому недовольному болельщику HawxVenumYT.

«Головин опять разочаровал», — среагировал на замену российского полузащитника asmonacofc78, и данное мнение, к сожалению, по итогам воскресного матча доминирует.