Жунинью: «Депай может перейти в «Барселону», но это не точно»

Спортивный директор «Лиона» Жунинью подтвердил договоренность нападающего Мемфиса Депая с «Барселоной». Он отметил, что переход возможен, но говорить о нем как о свершившемся факте пока рано.

??? Juninho, director deportivo del LYON: «DEPAY tiene un ACUERDO con el BAR?A. Es posible que MA?ANA se vaya al Bar?a, pero no es seguro».



?A las 0:00h todos a @elchiringuitotv ! pic.twitter.com/6IV9pid8z3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2020

«У Депая есть договоренность с «Барселоной», — цитирует функционера испанская передача El Chriringuito в Twitter. — Возможно, завтра он отправится в «Барсу», но это не точно».

Итальянский журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что для подписания Депая каталонский клуб должен сначала продать в «Манчестер Юнайтед» Усмана Дембеле.

26-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. Transfetmarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.