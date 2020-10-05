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Жунинью: «Депай может перейти в «Барселону», но это не точно»

02:28
Жунинью. Фото El Chriringuito.
Жунинью. Фото El Chriringuito.
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Спортивный директор «Лиона» Жунинью подтвердил договоренность нападающего Мемфиса Депая с «Барселоной». Он отметил, что переход возможен, но говорить о нем как о свершившемся факте пока рано.

«У Депая есть договоренность с «Барселоной», — цитирует функционера испанская передача El Chriringuito в Twitter. — Возможно, завтра он отправится в «Барсу», но это не точно».

Итальянский журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что для подписания Депая каталонский клуб должен сначала продать в «Манчестер Юнайтед» Усмана Дембеле.

26-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Лион» и забил четыре мяча. Его контракт истекает 30 июня 2021 года. Transfetmarkt оценивает футболиста в 44 миллиона евро.

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