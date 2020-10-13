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Жоржинью и «Челси» обсудят продление контракта

09:09
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Полузащитник «Челси» Жоржинью в ближайшее время планирует провести переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает Football London.

По данным источника, 28-летним бразильцем активно в последнее время интересуются «Арсенал» и «Ювентус», поэтому «синие» планируют прописать более крупную сумму отступных.

В сезоне-2020/21 Жоржинью принял участие в 2 матчах «Челси», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 52 миллиона евро. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

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