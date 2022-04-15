Доэрти и Роял покинут «Тоттенхэм» летом

Защитники «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти и Эмерсон Роял покинут клуб летом, сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж.

По данным источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте находится в поисках флангового защитника. При этом не сообщается, кого клуб рассматривает в качестве потенциальных новичков.

Роял перешел в «Тоттенхэм» летом 2021 года из «Барселоны». В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний бразилец провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На счету Доэрти 26 матчей, в которых 30-летний ирландец забил два гола и отдал четыре результативные передачи.