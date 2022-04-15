Бывший спортивный директор «Палермо»: «Дибале никогда не нравилась АПЛ»

Экс-спортивный директор «Палермо» Перинетти считает, что Дибала не будет играть в чемпионате Англии

Бывший спортивный директор «Палермо» Джорджо Перинетти поразмышлял о том, куда перейдет нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

«Дибале никогда не нравилась АПЛ, он считает, что лига не соответствует его характеристикам. Если «Интер» избавиться от Лаутаро Мартинеса, тогда Пауло точно будет в сфере интересов миланцев», – цитирует Перинетти Tuttomercatoweb.

Перинетти был спортивным директором «Палермо» в сезоне-2013/14, когда команда выступала в серии Б. Дибала выступал за сицилийский клуб с 2012 по 2015 год.

Контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за туринский клуб 31 матч, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.