Литвинов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» высказался о продлении контракта с клубом, которое произошло в начале года — после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора.

— Когда Каттани только пришел, он сразу продлил твой контакт со «Спартаком». Что это значило для тебя?

— Почувствовал, что я стал боевой единицей для клуба. Я и до этого уже сыграл какое-то количество матчей, но было много о том, что я молодой игрок. Теперь я понимаю, что я боевая единица команды и должен брать на себя ответственность. Большую ответственность за этот клуб.

— В этом сезоне ты сменил позицию.

— Каждый игрок должен быть универсальным. Если ты полностью отдаешься клуб, то можешь делать это на любой позиции.