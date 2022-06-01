Чемпион мира-1982 и легенда «Интера» Джузеппе Бергоми раскритиковал потенциальный уход из клуба защитника Алессандро Бастони.

«Итальянцы последние, кто должен покидать клуб. Такие игроки как Барелла и Бастони попросту привязаны к клубу. Если Алессандро уйдет — мое сердце разорвется. Я рассуждаю как болельщик, надеюсь руководство знает, что делает.

Тем более что «Интер» уже потерял с уходом Перишича. Ведь Госенс, который его заменит, игрок другого типа. Он больше защитник», — цитирует Бергоми Sky Sports Italia.

Контракт 23-летнего Бастони с «нерадзурри» истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Тоттенхэма».

Ранее «шпоры» заключили двухлетний контракт с полузащитником Иваном Перишичем.