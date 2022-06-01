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Защитник «Сочи» Иполе перешел в «Хапоэль Хадера». Прошлый сезон он провел в «Олимп-Долгопрудном»

Защитник «Сочи» Иполе перешел в «Хапоэль Хадера»
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Защитник «Сочи» Филип Иполе, выступавший на правах аренды за «Олимп-Долгопрудный», перешел в «Хапоэль Хадера». Об этом рассказал агент Дмитрий Селюк.

За израильский клуб 20-летний нигериец будет выступать также на правах аренды.

«Иполе принадлежит «Сочи» и сейчас ушел в аренду в «Хапоэль Хадера». Он уже подписал контракт. Я сам занимался этими документами», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Иполе провел 15 матчей в ФНЛ и забил 1 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sochi-ipole-pereshel-v-arendu-v-izrail-skij-hapoe-l-hadera/
ФК Сочи
Дмитрий Селюк
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