Защитник «Сочи» Иполе перешел в «Хапоэль Хадера». Прошлый сезон он провел в «Олимп-Долгопрудном»

Защитник «Сочи» Филип Иполе, выступавший на правах аренды за «Олимп-Долгопрудный», перешел в «Хапоэль Хадера». Об этом рассказал агент Дмитрий Селюк.

За израильский клуб 20-летний нигериец будет выступать также на правах аренды.

«Иполе принадлежит «Сочи» и сейчас ушел в аренду в «Хапоэль Хадера». Он уже подписал контракт. Я сам занимался этими документами», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Иполе провел 15 матчей в ФНЛ и забил 1 гол.