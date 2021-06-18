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Защитник сборной Германии Гинтер интересен «Барселоне» и «Тоттенхэму»

09:14
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Два европейскиих топ-клуба следят за защитником менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиасом Гинтером, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, в 27-летнем игроке заинтересованы «Барселона» и «Тоттенхэм». Агент защитника предложил его услуги клубам.

Контракт Гитнера с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года, предпосылок к продлению соглашения пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В бундеслиге он провел 34 матча и забил 2 гола в прошлом сезоне.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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