Защитник сборной Германии Гинтер интересен «Барселоне» и «Тоттенхэму»

Два европейскиих топ-клуба следят за защитником менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиасом Гинтером, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, в 27-летнем игроке заинтересованы «Барселона» и «Тоттенхэм». Агент защитника предложил его услуги клубам.

Контракт Гитнера с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года, предпосылок к продлению соглашения пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В бундеслиге он провел 34 матча и забил 2 гола в прошлом сезоне.