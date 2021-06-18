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Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020

16:36
Рафаэль Варан. Фото AFP
Рафаэль Варан. Фото AFP
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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан объявит об уходе из «Реала» после чемпионата Европы-2020 по футболу, утверждает El Golazo de Gol.

Ранее, в апреле, Diario AS сообщал, что 28-летний игрок намерен уговорить руководство мадридцев отпустить его по окончании сезона. На Варана претендовал «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Варан провел 41 матч за «Реал» и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 70 миллионов евро. Француз выступает за «галактикос» с 2011 года.

Евро-2020 завершится 11 июля. 19 июня сборная Франции сыграет против Венгрии.

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