Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан объявит об уходе из «Реала» после чемпионата Европы-2020 по футболу, утверждает El Golazo de Gol.

Ранее, в апреле, Diario AS сообщал, что 28-летний игрок намерен уговорить руководство мадридцев отпустить его по окончании сезона. На Варана претендовал «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Варан провел 41 матч за «Реал» и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 70 миллионов евро. Француз выступает за «галактикос» с 2011 года.

Евро-2020 завершится 11 июля. 19 июня сборная Франции сыграет против Венгрии.