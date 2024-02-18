Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:35

Конате: «Вы правда верите, что Мбаппе перейдет в «Ливерпуль»? Мы все знаем, куда он собрался»

Конате не верит в переход Килиана Мбаппе в «Ливерпуль»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не верит, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в английский клуб.

«[На вопрос журналистов] Ребята, вы серьезно думаете, что он перейдет к нам?! Мы все знаем, куда собрался Килиан!» — сказал Конате после игры с «Брентфордом» (4:1).

Ранее Caught Offside со ссылкой на слова инсайдера Фабрицио Романо сообщал, что Мбаппе не рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Ливерпуле».

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что 25-летний француз сообщил руководству «ПСЖ» об уходе из команды по окончании сезона, когда истечет его контракт с клубом.

17 февраля появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал нескольким игрокам команды летний переход Мбаппе.

Килиан Мбаппе
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Рэшфорд может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
Яркое возвращение Салаха, мощь «Арсенала», выстраданная победа «Барселоны» и Мбаппе в роли джокера
Мбаппе обойдется «Реалу» в 500 миллионов евро за 5 лет
Анчелотти: «Хочу ли я тренировать Мбаппе? Я хотел бы выиграть титулы в этом сезоне»
Перес сообщил некоторым игрокам «Реала» о летнем переходе Мбаппе
Мбаппе переходит в «Реал». Об этом говорят уже вообще все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рэшфорд может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
Новости
RSS RSS
Все новости