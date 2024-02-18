Конате: «Вы правда верите, что Мбаппе перейдет в «Ливерпуль»? Мы все знаем, куда он собрался»

Конате не верит в переход Килиана Мбаппе в «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не верит, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в английский клуб.

«[На вопрос журналистов] Ребята, вы серьезно думаете, что он перейдет к нам?! Мы все знаем, куда собрался Килиан!» — сказал Конате после игры с «Брентфордом» (4:1).

Ранее Caught Offside со ссылкой на слова инсайдера Фабрицио Романо сообщал, что Мбаппе не рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Ливерпуле».

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что 25-летний француз сообщил руководству «ПСЖ» об уходе из команды по окончании сезона, когда истечет его контракт с клубом.

17 февраля появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал нескольким игрокам команды летний переход Мбаппе.