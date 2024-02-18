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Сегодня, 02:25

Рэшфорд может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Маркус Рэшфорд.
Фото AFP

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду, сообщает The Sunday Times.

По данным источника, спортивный директор парижан Луис Кампос заинтересован в трансфере 26-летнего англичанина и уже вел переговоры с футболистом два года назад.

В французском клубе считают, что форвард способен заменить Килиана Мбаппе, который решил не продлевать контракт с командой и станет свободным агентом летом 2024 года.

Маркус Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2023/24 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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