Рэшфорд может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду, сообщает The Sunday Times.

По данным источника, спортивный директор парижан Луис Кампос заинтересован в трансфере 26-летнего англичанина и уже вел переговоры с футболистом два года назад.

В французском клубе считают, что форвард способен заменить Килиана Мбаппе, который решил не продлевать контракт с командой и станет свободным агентом летом 2024 года.

Маркус Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2023/24 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.