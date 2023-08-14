Закария перешел из «Ювентуса» в «Монако» за 20 миллионов евро

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария перешел в «Монако», сообщает пресс-служба туринцев. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 20 миллионов евро.

26-летний швейцарец подписал контракт до лета 2028 года.

Закария выступал за «Ювентус» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». Швейцарец провел 11 матчей за лондонцев, отметившись 1 голом.

Контракт с туринским клубом был рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.