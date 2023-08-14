Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 22:34

Закария перешел из «Ювентуса» в «Монако» за 20 миллионов евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария перешел в «Монако», сообщает пресс-служба туринцев. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 20 миллионов евро.

26-летний швейцарец подписал контракт до лета 2028 года.

Закария выступал за «Ювентус» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». Швейцарец провел 11 матчей за лондонцев, отметившись 1 голом.

Контракт с туринским клубом был рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Денис Закария
ФК Монако
ФК Ювентус
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут нейтральные россияне и белорусы
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке
Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кайседо перешел в «Челси» за рекордные для АПЛ 133 миллиона евро

«Ренн» объявил о переходе Неманьи Матича
Новости
RSS RSS
Все новости