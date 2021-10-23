«Ювентус» проявляет интерес к Кепе
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Италии, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 27-летнего испанца претендует «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб попробует приобрести игрока в летнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Кепа провел 3 матча за «Челси» и пропустил 1 гол, проведя 2 матча на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 13 миллионов евро.
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