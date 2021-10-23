Ван де Бек попросил агента устроить трансфер в «Реал»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть клуб, сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, 24-летний голландец попросил своего агента обеспечить свой переход в «Реал».
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за 39 млн евро. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 3 матчах «красных дьяволов», проведя на поле в сумме 141 минуту и не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
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