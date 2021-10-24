«Лион» готов предложить Азмуну контракт на 4 года
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 26-летнего иранца претендует «Лион», который предлагает игроку контракт на 4 года. Foot Mercato сообщал, что лионцы готовы заплатить за форварда 7-8 млн евро.
Действующий контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Азмун забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах.
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