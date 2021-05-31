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«Ювентус» предложил Локателли контракт до 2026 года

01:53
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринцы предложили 23-летнему итальянцу контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Сообщается, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ценит игру хавбека.

В минувшем сезоне Локателли провел 34 матча за «Сассуоло» и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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