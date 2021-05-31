«Лацио», «Фиорентина» и «Бетис» интересуются Хюсаем

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летним албанцем интересуются «Лацио», «Фиорентина» и «Бетис». Ранее стало известно, что игрок покинет неаполитанский клуб в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Хюсай провел 29 матчей за «Наполи», в которых сделал две результативные передачи.