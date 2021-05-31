«Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Рома» интересуется Морено из «Вильярреала»
05:58
Форвард «Вильярреала» Жерар Морено может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендуют «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Рома». Ранее футболист стал вместе с «Вильярреалом» победителем Лиги Европы.
В сезоне-2020/21 Морено провел 46 матчей за «Вильярреал», в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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