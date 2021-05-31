Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Рома» интересуется Морено из «Вильярреала»

05:58
Теги:

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендуют «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Рома». Ранее футболист стал вместе с «Вильярреалом» победителем Лиги Европы.

В сезоне-2020/21 Морено провел 46 матчей за «Вильярреал», в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Турнир отобрали, флаг сняли, а теперь и сборная провалилась. Кошмар Белоруссии: она закончит ЧМ даже ниже Великобритании
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук перестали скрывать роман
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
Россиянка спасла чайку на Кубе, вылечила ее и умерла

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд