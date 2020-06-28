«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Феликс Коррейя близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 19-летний португалец сегодня пройдет медосмотр в Италии перед трансфером.

Форвард выступает за сборную Португалии U19, выйдя с ней в финал чемпионата Европы-2019.

Коррейя перешел в «Сити» из «Спортинга» летом 2019 года и сразу был отправлен в голландский АЗ. В составе второй команды форвард провел 23 матча во втором дивизионе Голландии, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.