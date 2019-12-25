«Ювентус» не планирует зимой отпускать Рабьо в аренду. Им интересовался «Лион»
17:38
Руководство «Ювентуса» не планирует расставаться с хавбеком Адриеном Рабьо, утверждает Telefoot. По информации СМИ, 24-летний француз недоволен отсутствием игровой практики в туринском клубе.
В «Ювентусе» рассчитывают в будущем продать Рабьо, чтобы выручить за футболиста деньги.
Ранее сообщалось, что «Лион» хочет арендовать зимой полузащитника у «Ювентуса».
В текущем сезоне Рабьо провел 12 матчей за «бьянконери» и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2023 года.
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