«Ювентус» и «Тоттенхэм» интересуются Ди Марией

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария в зимнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает Don Balon.

По данным источника, 32-летним аргентинцем интересуются «Ювентус» и «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью лично высказался за трансфер футболиста, с которым работал в «Реале».

В нынешнем сезоне лиги 1 Ди Мария провел 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.