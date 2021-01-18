Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ювентус» и «Тоттенхэм» интересуются Ди Марией

09:43
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария в зимнее трансферное окно может сменить клуб, сообщает Don Balon.

По данным источника, 32-летним аргентинцем интересуются «Ювентус» и «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью лично высказался за трансфер футболиста, с которым работал в «Реале».

В нынешнем сезоне лиги 1 Ди Мария провел 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир