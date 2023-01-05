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Сегодня, 23:12

Защитник Блинд перешел в «Баварию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Дэйли Блинд.
Фото ФК «Бавария»

«Бавария» объявила о подписании нидерландского защитника Дэйли Блинда, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Игрок перешел в немецкую команду на правах свободного агента. Стороны согласовали контракт до конца сезона-2022/23.

27 декабря 32-летний защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Аяксом». Он выступал в составе амстердамского клуба с 2008 по 2014 год и с 2018 по 2022 год. Он провел за клуб 333 матча и забил 13 голов.

В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2023/01/fc-bayern-sign-daley-blind
Дэйли Блинд
ФК Бавария
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