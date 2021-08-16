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«Ювентус» готовит последнее предложение по Локателли

18:27
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«Ювентус» готов сделать финальное предложение по трансферу полузащитника Мануэля Локателли, сообщает 16 августа в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны могут сойтись на сумме в 35 миллионов евро. Структура сделки не определена, стороны обсуждают последние детали. «Арсенал» больше не претендует на игрока — футболист хочет перейти только в «Ювентус».

23-летний игрок в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Сассуоло» в серии А и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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