«Ювентус» готовит последнее предложение по Локателли

«Ювентус» готов сделать финальное предложение по трансферу полузащитника Мануэля Локателли, сообщает 16 августа в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Juventus are ready to submit their final bid to Sassuolo in order to sign Manuel Locatelli this week. The agreement is set to be reached for € 35m — deal structure still not completed, final details. ??? #Juve @SkySport



Arsenal out of the race — Locatelli only wants Juventus. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2021

По данным источника, стороны могут сойтись на сумме в 35 миллионов евро. Структура сделки не определена, стороны обсуждают последние детали. «Арсенал» больше не претендует на игрока — футболист хочет перейти только в «Ювентус».

23-летний игрок в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Сассуоло» в серии А и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.