«Челси» отдаст Миязгу в аренду в «Алавес»

Защитник «Челси» Мэтт Миязга продолжит карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Алавес» согласовал аренду 26-летнего американца. Ранее игрок уже был арендован «Витессом», «Нантом», «Редингом» и «Андерлехтом».

В минувшем сезоне Миязга провел 33 матча за «Андерлехт», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Миязга выступает за «Челси» с 2016 года, однако провел за главную команду только два матча.