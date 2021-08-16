«Челси» отдаст Миязгу в аренду в «Алавес»
07:31
Защитник «Челси» Мэтт Миязга продолжит карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, «Алавес» согласовал аренду 26-летнего американца. Ранее игрок уже был арендован «Витессом», «Нантом», «Редингом» и «Андерлехтом».
В минувшем сезоне Миязга провел 33 матча за «Андерлехт», в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Миязга выступает за «Челси» с 2016 года, однако провел за главную команду только два матча.
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