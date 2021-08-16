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«Челси» отдаст Миязгу в аренду в «Алавес»

07:31
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Защитник «Челси» Мэтт Миязга продолжит карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Алавес» согласовал аренду 26-летнего американца. Ранее игрок уже был арендован «Витессом», «Нантом», «Редингом» и «Андерлехтом».

В минувшем сезоне Миязга провел 33 матча за «Андерлехт», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Миязга выступает за «Челси» с 2016 года, однако провел за главную команду только два матча.

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Сергей Разин все материалы автора

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