Фабиньо перешел в «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо.

Саудовский клуб подписал контракт с 29-летним бразильцем до лета 2026 года.

Полузащитник выступал за «Ливерпуль» с 2018 года. За это время он провел 219 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

В составе «Ливерпуля» Фабиньо стал чемпионом Англии (2019/20), обладателем Кубка Англии (2021/22), обладателем Суперкубка страны (2022), победителем Лиги чемпионов (2018/19) и обладателем Суперкубка УЕФА (2019).

Ранее в «Аль-Иттихад» перешли французский форвард Карим Бензема и полузащитник Н'Голо Канте.

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